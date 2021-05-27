В Миассе спасатели защитили детский сад от нападения воронов

Сотрудникам учреждения в течение трех дней приходилось менять места прогулок, чтобы дошколята не пострадали

В Миассе вороны буквально напали на местных жителей. Инцидент произошел во вторник, 25 мая, на территории детского сада № 48 на проспекте Автозаводцев. На одну из прогулочных площадок из гнезда выпали два вороненка. Сотрудники учреждения попытались их спасти, но столкнулись с агрессией взрослых птиц.

По словам заведующей детсадом, после нападения воронов было принято решение обратиться к специалистам из поисково-спасательной службы Челябинской области. Прибывшие спасатели вынесли птенцов в лес, за территорию сада, но уже на следующий день выяснилось, что воронят было несколько. И снова «родители» атаковали сотрудников садика, прибыли специалисты, после чего окрепший вороненок сам перемахнул забор и скрылся с территории.

В детском саду заверили, никто из детей и взрослых не пострадал. Учреждение работает в обычном режиме, прогулки на сегодня проходят спокойно, подобных инцидентов не возникло. Только когда взрослые вороны находились близко к людям, приходилось менять места прогулок детей, чтобы обезопасить воспитанников. Все необходимые действия производили не воспитатели, а администрация садика и спасатели.

«Все операции были произведены без участия детей, им ничего не угрожало. Мы очень оперативно и быстро реагировали на все. Дети были перемещены на другие, безопасные участки», — рассказала корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» заведующая детским садом № 48 города Миасса Ольга Выдрина.

Сотрудники детсада пытались выяснить, откуда птенцы оказались на прогулочных участках, ведь деревьев с гнездами поблизости нет. Позже вспомнили, что за несколько дней до инцидента на тополе, растущем за забором садика, сидел котенок, которого тоже пришлось спасать. На дереве было гнездо, и, скорее всего, кот наклонил ветки так, что птенцы выпали. Заведующая призналась, что в будущем таких необычных, но нежелательных птиц они не хотели бы встретить.





Для справки: сейчас у большинства птиц подрастают птенцы (слётки), которые пока плохо летают, проводя большую часть времени на земле. Защита детенышей присуща всем птицам. Спастись от агрессивной птицы поможет любой предмет или поднятая над головой рука. Как только слётки окрепнут и встанут на крыло, «родители» перестанут их опекать.