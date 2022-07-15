В Миассе сотрудники предприятия собрали партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса

ГРЦ Макеева отправило беженцам уже около 10 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости

Работники Государственного ракетного центра (г. Миасс) собрали для эвакуированных жителей Донбасса очередную партию необходимых товаров: продуктов питания, бутилированной воды, постельного белья, средств личной гигиены и др., сообщили в пресс-службе предприятия. Гуманитарный груз передан в приемную партии «Единая Россия» и в ближайшие дни будет отправлен в областной штаб, а оттуда, в конце июля, — в Ростовскую область.

Пункт приема, организованный ГРЦ в доме культуры и техники «Прометей», открыт для всех желающих помочь: товары первой необходимости сюда приносят уже не только сотрудники предприятия, но и другие жители города.

Так, Лидия Зяблицкая подготовила для передачи беженцам тушенку, крупы, предметы гигиены. Покупала постепенно, а когда накопилось 17 кг, обратилась в «Прометей».

Оказалось, что Лидия Алексеевна — бывший работник Государственного ракетного центра, проработала здесь 43 года. Пришла на предприятие сразу после школы, когда оно еще размещалось в Златоусте. Начала работать токарем, была секретарем комсомольской организации, затем получила высшее образование и уже в качестве конструктора трудилась над созданием испытательного оборудования.

«Я отношусь к детям войны: брат и отец ушли на фронт, мама умерла, когда мне было 10 лет. Я особенно остро чувствую, что такое лишения, поэтому и считаю своим долгом помочь тем, кому сейчас тяжело. Я патриот своего предприятия и даже не сомневалась, что ГРЦ в числе первых откликнется на эту гуманную акцию», — рассказала Лидия Алексеевна.

Благотворительная акция по сбору помощи для эвакуированных жителей Луганской и Донецкой Народных Республик в АО «ГРЦ Макеева» стартовала 24 февраля по поручению генерального директора, генерального конструктора предприятия, академика РАН Владимира Дегтяря. Специалисты Государственного ракетного центра активно и уже на постоянной основе оказывают поддержку беженцам Донбасса. На сегодняшний день предприятие отправило около 10 тонн гуманитарной помощи.

Пункт по сбору гуманитарной помощи в ДКиТ «Прометей» продолжает работу. Необходимые товары принимаются ежедневно с 9:00 до 22:00.