В Миассе состоится универсальная сезонная ярмарка

Открытие в субботу, 19 августа

На главной площади перед городской администрацией в субботу, 19 августа, развернутся торговые ряды: начнет работать ежегодная ярмарка плодов и цветов.

Сезонная ярмарка будет работать каждую субботу, с девяти часов. Свою продукцию будут привозить на продажу местные фермеры и предприниматели. Об этом сообщает пресс-служба администрации Миасского городского округа.

Напомним, в Челябинске 19 августа состоится традиционная выставка плодов и цветов: праздник урожая пройдет в парке имени Гагарина. Челябинские садоводы будут торговать домашними овощами и фруктами, медом, выпечкой, саженцами и изделиями ручной работы.





В августе и сентябре в центре Миасса, по адресу проспект Автозаводцев, 55, будет проводиться универсальная сезонная ярмарка. За покупками можно приходить по субботам — 19, 26 августа, 2, 9, 16, 23, 30 сентября. Торговые ряды будут работать с 9 до 16 часов. Исключение составят дни, когда на площади организуются праздничные мероприятия.