В Миассе расширяют сквер «Семейный»

Здесь появятся уличные тренажеры и канатный парк

В Северной части Миасса благоустраивают сквер в районе улицы Луначарского и бульвара Полетаева. В 2021 году там уже появились пешеходные тропинки, игровой и спортивный комплекс, лавочки. Что изменится в ближайшее время, рассказали в мэрии Миасса.

В этом году территорию существующего сквера решили расширить. В просторной локации для отдыха появятся новые тротуары, площадка с тренажерами, зона воркаута, отдельные «коробки» для мини-футбола, баскетбола и стритбола, а также детская площадка и канатный парк.

Этот объект обновляют по программе «Формирование комфортной городской среды». Свыше 3,5 тысячи миасцев выбрали сквер для дальнейшего благоустройства.