В Миассе пять врачей получили по два миллиона рублей

Это медицинские работники, в которых остро нуждается город

В Миассе выплату в два миллиона рублей получили сразу пять врачей, работающих в местных больницах. Деньги им направили в рамках дополнительной меры поддержки, сообщили 11 января в пресс-службе администрации Миасса.

«Допмера поддержки реализуется с 2020 года. Она направлена на привлечение в округ молодых специалистов и квалифицированных кадров в сферу здравоохранения. Особенно это касается медицинских работников дефицитных специальностей»,— уточнили в мэрии.

По два миллиона рублей получили врач ультразвуковой диагностики межрайонного онкологического центра, заведующий отделением врач анестезиолог-реаниматолог, участковый педиатр, стоматолог ортопедического отделения и психиатр-нарколог.

10 миллионов рублей на эти цели были выделены из местного бюджета в рамках программы «Социальная защита населения».

Ранее миллион рублей получил преподаватель химии, который переехал в Миасс из Ижевска и стал участником программы соцподдержки педагогов.