В Миассе простились с погибшим на Украине военнослужащим

Денису Фокину было 35 лет

В Миассе Челябинской области простились с 35-летним военнослужащим Денисом Фокиным, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили его родственники в социальных сетях.

Прощание прошло в пятницу, 3 июня, в «Мемориале» Автозавода.

Друзья и родственники семьи Фокиных выразили родителям соболезнования в социальных сетях.

Редакция Первого областного информагентства также выражает соболезнования родным военнослужащего.

2 июня в Октябрьском районе Челябинской области простились с 19-летним ефрейтором Ильдаром Гализеевым. Известно, что поступив на срочную службу, вскоре он подписал контракт и служил в гвардейской танковой дивизии с дислокацией в Чебаркуле. Погиб 23 мая на Украине.