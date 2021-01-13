В Миассе прошла губернаторская елка для талантливых школьников

Во время мероприятия состоялось награждение победителей конкурса литературных работ «Рождественская сказка»

Накануне в Миассе Челябинской области для талантливых школьников и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошла губернаторская рождественская елка. Ребят поздравили с прошедшими праздниками, вручили им подарки, а также наградили победителей конкурса литературных работ «Рождественская сказка». Подробнее о том, как прошло мероприятие и что больше всего впечатлило юных миасцев, рассказали в пресс-службе мэрии.

Рождественская елка прошла в центре досуга «Строитель». Школьников, отличившихся в спорте, учебе и творчестве, и детей, чья жизнь складывается непросто, поздравили заместитель главы Миасса по социальным вопросам Данила Михеев и настоятель храма в честь иконы Божией Матери отец Илья. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Григорий тоже поприветствовали ребят, только не со сцены, а посредством видео.

После приветствия первых лиц округа и области ведущие наградили участников конкурса литературных работ «Рождественская сказка».

«В Челябинской области конкурс стартовал в июне прошлого года и проходил в два этапа: на муниципальном и региональном уровне. Он призван напомнить об общечеловеческих ценностях — милосердии и сострадании, а также поддержать творческую активность детей и подростков. Победителями стали восьмилетняя ученица школы № 16 Мария Фофанова и 12-летний ученик школы № 13 Олег Полунин. Каждый из рук Деда Мороза получил заслуженный приз»,— рассказали в мэрии.

Наибольшее впечатление на ребят произвел яркий спектакль «Волшебные часы» в исполнении артистов Челябинского драматического камерного театра. Профессионалы окунули детей в настоящую сказку и зарядили хорошим настроением на долгое время. После постановки школьникам вручили сладкие подарки.

Как отмечают в мэрии Миасса, мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.