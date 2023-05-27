В Миассе прошел велопарад, посвященный 250-летию города

Участие в мероприятии приняли горожане всех возрастов

Сегодня, 27 мая, в Миассе Челябинской области прошел велопарад, посвященный 250-летию города. Участие в нем приняли взрослые, маленькие дети, пожилые жители Миасса и сотрудники различных компаний. Победителей определили в нескольких номинациях, передает журналист ИА «Первое областное».

Мероприятие прошло на центральной площади около здания администрации. Участники могли сделать один круг, преодолев дистанцию в три километра, или проехать девять километров, сделав три круга.







Перед началом велопарада состоялась профессиональная велогонка Ural Urban Bike Battle. Затем стартовали жители и гости города, которые могли кататься в одиночку, семьями или целыми командами.







Победителей определили в восьми номинациях: «Самый оригинальный велосипед», «Велоледи», «Веломэн», «Велосемья», «Велопредприятие», «Велодетки», «Велобабушка», «Велодедушка».







Среди зарегистрированных участников, получивших браслет с номером, разыграли велосипеды.