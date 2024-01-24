Прокуратура Миасса взяла под контроль ситуацию с вывозом мусора. В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что уже внесли представление регоператору. Жители города жалуются на переполненные контейнеры.

Мусор в городе не успевают вывозить еще с декабря прошлого года. Ранее о сложной ситуации с состоянием контейнерных площадок сообщил глава города Егор Ковальчук. Кроме того, остается проблема с проездом к контейнерным площадкам.

«Региональному оператору по вывозу ТКО внесено представление об устранении нарушений закона, а также в органы предварительного следствия направлены материалы для проведения процессуальной проверки на предмет наличия состава преступления», — отметили в ведомстве.
Напомним, что ранее инспекционная поездка замначальника ГЖИ Челябинской области Юлии Тураровой в Миасс выявила, что на контейнерных площадках долгое время не вывозится мусор. В этом усмотрели признаки бездействия регоператора по обращению с отходами — Центра коммунального сервиса.