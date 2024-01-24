В Миассе прокуратура взяла под контроль ситуацию с вывозом мусора

Жители города жалуются на переполненные контейнеры

«Региональному оператору по вывозу ТКО внесено представление об устранении нарушений закона, а также в органы предварительного следствия направлены материалы для проведения процессуальной проверки на предмет наличия состава преступления»,

— отметили в ведомстве.