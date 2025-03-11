В Миассе продают портрет Владимира Путина за 120 тысяч рублей

Холст посвятили воссоединению Крыма с Россией

В Миассе продают портрет Владимира Путина. Картина написана маслом в 2014 году, ее автор — художник и скульптор Халим Амиров. Лот появился на сайте объявлений.

Картину «Владимир» продают за 120 тысяч рублей. Художник посвятил ее воссоединению Крыма с Россией. Работа на подрамнике, ее размеры — 100 на 80 сантиметров.

«Цветные пикceли символизируют историческую матрицу России и cобираниe русских земель», — пишет автор объявления.

Как добавляет продавец, работы Халима Амирова хранятся в коллекциях Русского культурного центра в Каире, в Александрии и в частных коллекциях в стране и за рубежом.