В Миассе приступили к проектированию ледовых городков

Особое внимание уделят безопасности горожан

Глава Миасса Юрий Ефименко поручил приступить к проектированию ледовых городков. В этом году учтут все прошлогодние упущения, чтобы повысить уровень безопасности отдыхающих: в контрактах пропишут содержание городков и их своевременный демонтаж. Соответствующее поручение было дано главам профильных ведомств на аппаратном совещании в мэрии.

Юрий Ефименко отметил, что ледовый городок сезона-2024/25, возведенный в Машгородке, пользовался большой популярностью: туда съезжались жители со всех уголков города. В этом году планку надо сохранить, но позаботиться о безопасности горожан.

«В контрактных процедурах в этом году учтем содержание городков и их своевременный демонтаж. Опыт прошлых лет показал, что это важно для безопасности миасцев»,— уточнил он.

По традиции возводить ледовые городки начнут в декабре.

Кстати, в Челябинске главный ледовый городок на площади Революции в этом году посвятят 290-летию столицы Южного Урала. Тему выбрали сами горожане.