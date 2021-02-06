В Миассе приступили к демонтажу ледовых городков

Из-за плюсовых температур ледяные скульптуры представляют опасность для горожан

В Челябинской области столбики термометров все еще показывают плюсовую температуру. В связи с этим ледовые городки в Миассе решили полностью демонтировать. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе городской администрации.

Утром 6 февраля было решено закрыть городки во избежание несчастных случаев из-за возможного падения ледяных скульптур. Также было сообщено, что в течение дня будет принято решение о том, будут ли их демонтировать. Ближе к вечеру в официальном сообществе мэрии в соцсети «ВКонтакте» появились соответствующие фотографии.

«С сегодняшнего дня начался снос ледовых городков. Уже сейчас рабочие оперативно демонтируют ледяные постройки на центральной площади перед зданием администрации. После сноса этого городка демонтажные работы будут проведены в других городках — в Северной и Южной частях округа»,— сообщили в пресс-службе администрации Миасса.

Местных жителей также предупредили о том, чтобы они не пускали детей на площадки во время сноса ледяных построек.

Напомним, накануне в Магнитогорске начали демонтировать высокие ледяные скульптуры, также из-за плюсовых температур. В целом городки открыты для посещения.

В Челябинске также разобрали ледовый городок на площади Революции: демонтировали самую высокую горку и некоторые фигуры.