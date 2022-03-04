В Миассе представили нового начальника полиции. Новым руководителем отдела ОМВД России по Миассу стал Марат Хайруллин. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Миасского городского округа Григорий Тонких.
Нового руководителя полиции Миасса представил начальник ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области Михаил Скоков.
«Сегодня поздравил с назначением на пост Начальника ОМВД России по городу Миассу Марата Хайруллина. Пожелал Марату Хайруллину дальнейших успехов в служебной деятельности и выразил надежду на продуктивное сотрудничество с администрацией округа», — написал на своей странице «ВКонтакте» Григорий Тонких.
Ранее руководитель местного отдела полиции был направлен в Магнитогорск, где возглавил городское управление полиции. Сергей Меркулов, возглавлявший полицию в Магнитогорске пять лет, уходит на заслуженный отдых.
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