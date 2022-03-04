В Миассе представили нового начальника полиции

Руководителем отдела ОМВД России стал Марат Хайруллин

«Сегодня поздравил с назначением на пост Начальника ОМВД России по городу Миассу Марата Хайруллина. Пожелал Марату Хайруллину дальнейших успехов в служебной деятельности и выразил надежду на продуктивное сотрудничество с администрацией округа»,

— написал на своей странице «ВКонтакте» Григорий Тонких.