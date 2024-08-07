В Миассе пожарные помогают бабушке добраться до работы в период паводка

Женщина трудится в храме Богоявления с самого его основания

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Пожилая жительница миасского поселка Смородинка Александра вот уже 26 лет трудится в храме Богоявления. Раньше бабушка добиралась на работу на автобусе, но паводок нарушил привычный распорядок ее дня. На помощь женщине пришли пожарные, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пока власти Миасса борются с большой водой, пожарные Миасского гарнизона каждое утро забирают бабушку и довозят ее до храма. В конце ее рабочего дня спасатели вновь приезжают, и она с комфортом добирается до дома.

Как ранее сообщал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, паводковая ситуация заметно улучшается везде. В Миассе же пока ситуация остается напряженной. По поручению главы региона в минувшей понедельник туда отправили дополнительные силы МЧС.