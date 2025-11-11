В Миассе появится новый сквер с амфитеатром и арт‑объектами

Проект благоустройства разработан Союзом промышленных предприятий совместно с жителями

Поселок Динамо в Миассе получит новое общественное пространство. Союз промышленных предприятий «За развитие Миасса» презентовал проект благоустройства сквера, который был разработан совместно с жителями района, сообщает пресс-служба администрации города.

Инициатива создания зоны отдыха возникла на фоне активного развития поселка, где ведется строительство жилья, а к 2027 году планируется открытие новой школы.

Согласно проекту, в обновленном сквере появятся амфитеатр-трибуна для мероприятий, уютные зоны отдыха с качелями и скамейками, детские игровые площадки, освещенные пешеходные дорожки и различные арт-объекты. Центральным символом сквера станет «Мельница» на искусственном холме — отсылка к историческому прошлому района, который когда-то начинался как небольшое поселение при мельнице.

«Представленный проект сквера в п. Динамо взят в работу. Будем искать различные варианты для его реализации», — заявили в администрации.

Это не первый пример совместной работы администрации и Союза предприятий. Ранее они уже реализовали такие проекты, как сквер «250‑летия Миасса», «Набережная Городского пруда» и другие объекты.