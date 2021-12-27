В Миассе появилось уникальное очистное сооружение

Вся работа новой канализационной станции выстроена автоматически

В пятницу глава Миасса Григорий Тонких осмотрел новое оборудование канализационной насосной станции № 8 в южной части округа. Об этом мэр написал на своей странице в «Инстаграме» сегодня, 27 декабря.

Новый объект капитального строительства выполнили в рамках концессионного соглашения, заключенного между администрацией Миасса и ОАО «Миассводоканал».

«Насосная станция соответствует всем экологическим требованиям, нормам энергоэффективности и надежности», — отметил Григорий Тонких.

Эта насосная станция нужна для перекачки и отвода сточных вод от хозяйственно-бытовых объектов и промышленного производства к очистным сооружениям. Конструкция станции подразумевает работу без участия персонала.

«Технология автоматической диспетчеризации контролирует количество стоков и обеспечивает их своевременную транспортировку, что положительно сказывается на работе всей системы удаления канализационных стоков», — рассказал руководитель ОАО «Миассводоканал» Сергей Портной.

Отмечается, что в Миассе сейчас всего две таких станции: первая расположена в Автомеханическом переулке, вторая — в переулке Рабочем.