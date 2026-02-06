В Миассе появились желтые баки для раздельного сбора мусора

На 30 площадках в Машгородке теперь можно складировать пластик, стекло, металл и бумагу

В Миассе запустили тестовый проект по раздельному сбору мусора. В начале февраля на 30 контейнерных площадках в районе Машгородка установили специальные желтые баки. Они предназначены только для вторсырья: пластика, металла, макулатуры и стекла, сообщает пресс-служба ЦКС.

Вывозить собранное сырье будет отдельный мусоровоз раз в неделю. Первый рейс запланирован на 7 февраля. Собранное вторсырье будут отправлять на сортировку, а затем — на перерабатывающие предприятия. Этот шаг — часть большой экологической программы, цель которой — к 2030 году сократить объем отходов на полигонах вдвое.

На каждом желтом баке есть инструкция о том, что в него можно складывать.

«Почти половина всего мусора — это потенциальное сырье для промышленности. Если содержимое баков будет правильно отсортировано жителями, это сделает систему эффективнее», — говорит директор Карабашского кластера Кирилл Кобзев.

Подобные баки для раздельного сбора уже установлены в Челябинске, Копейске, Магнитогорске и других городах области.