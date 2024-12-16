В Миассе построят пятиэтажный колледж искусства и культуры

В нем будет сразу два зрительных зала и своя студия звукозаписи

Один из корпусов Миасского колледжа искусства и культуры, который вот уже четверть века располагается в здании старого детского сада, будет реконструирован по госпрограмме «Развитие культуры в Челябинской области». Как будет выглядеть обновленное здание, рассказали в челябинской проектной группе «Урал».

На месте прежнего корпуса появится современное пятиэтажное здание, рассчитанное на 250 учащихся и 100 сотрудников.

В обновленном колледже будут помещения для занятий дирижированием, вокалом, актерским мастерством, хореографией и другие. Объект сделают доступным для маломобильных групп населения: для этого разработана сеть удобных пандусов, широкие коридоры и специальные туалетные комнаты.

В колледже также появятся новые зрительные залы на 100 и 320 мест, а также конференц-зал. В здании предусмотрена собственная фонотека и студия звукозаписи.

Проект уже получил положительное заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». Срок реконструкции составит 26 месяцев.