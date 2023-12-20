В Миассе поменяли подрядчика на вывоз мусора из‑за срыва графиков

Переполненные контейнерные площадки обещают расчистить к 25 декабря

Жители Миасса стали все чаще жаловаться в социальных сетях на проблемы с вывозом мусора с контейнерных площадок. По их словам, отходы не вывозят по несколько недель, а мусоровозы не соблюдают график. В результате мусором заполнены не только контейнеры, но и площадки. Мэр Миасса Егор Ковальчук отреагировал на жалобы в своем телеграм-канале и сообщил, что вывозить мусор в скором времени начнет новый перевозчик.

«Прекрасно вижу и понимаю ваше недовольство вывозом мусора с контейнерных площадок. Поясняю ситуацию. С момента начала работы регионального оператора „ЦКС“ на территории округа был заключен контракт с перевозчиком „ВторКом“. Нас категорически не устраивала работа перевозчика и регулярные срывы графика вывоза отходов. Многократно проводили совещания с регоператором, ситуация не менялась в лучшую сторону. На последней встрече потребовали от регоператора сменить перевозчика и изменить условия контракта», — написал он.

По словам Егора Ковальчука, региональный оператор Центр коммунального сервиса провел конкурс, по итогам которого вывозить мусор в Миассе теперь будет компания «Эковывоз». Все необходимые процедуры будут проведены до 15 января, но ситуация по вывозу мусора стабилизируется уже с 25 декабря.

Егор Ковальчук также добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

ИА «Первое областное» ранее запросило комментарий у регоператора «ЦКС». На момент публикации материала ответ не поступил.