В Миассе планируют внедрять технологии умного города

Оператором IT-проектов станет «Ростелеком»

Мэрия Миасса и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровизации городского хозяйства. Конкретных проектов пока нет, но стороны говорят о внедрении информационных технологий в безопасность, энергетику, городскую среду и другие сферы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как сообщили в пресс-службе челябинского филиала ПАО «Ростелеком», документ о партнерстве был подписан на IT-конгрессе «Форум будущего», который проходил 5—6 декабря в Екатеринбурге.

По словам вице-президента «Ростелекома» на Урале Ивана Пичугина, у провайдера уже есть опыт в цифровизации российских муниципалитетов в области городского управления, ЖКХ, транспорта, городской среде, экологии, общественной безопасности и энергоэффективности.

«В Челябинской области пилотами по цифровизации городской среды стали Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Снежинск, Копейск, Златоуст. Сейчас география расширяется», — отметил Пичугин.

Глава Миасского городского округа Егор Ковальчук, в свою очередь, отметил передовые, с его точки зрения, решения, которые сегодня проникают в городское хозяйство: умные светофоры и пешеходные переходы и энергосберегающие светильники.

«Конечной целью цифровой трансформации является, конечно же, повышение уровня комфорта его жителей», — подчеркнул Ковальчук.

В мэрии Миасса корреспонденту ИА «Первое областное» пояснили, что о конкретных проектах будет сообщено, когда появится стопроцентная уверенность в их реализации.