В Миассе планируют построить круглогодичный центр скалолазания

Объект вынесли на голосование среди жителей на платформе «Активный житель»

В Миассе планируют построить круглогодичный центр скалолазания на базе спортивной школы олимпийского резерва «Вертикаль». Объект готовы возвести в северной части города при условии, что за него проголосуют жители. Проект центра появился на платформе «Активный житель 74».

В отделении спортивного скалолазания спортивной школы олимпийского резерва «Вертикаль» занимается 217 спортсменов. Они участвуют в соревнованиях всероссийского и международного уровня. Но скалолазы могут заниматься только на уличном стенде в теплое время года — с мая по сентябрь. Стенд стоит на стадионе «Заря». На его месте администрация округа предлагает возвести физкультурно-спортивный комплекс «Центр скалолазания» для организации круглогодичной спортивной подготовки. Проект центра размещен на платформе «Активный житель 74».

Миасцам предлагают принять участие в голосовании и поддержать данный объект. Предполагается, что в центре спортсмены улучшат качество тренировок и смогут достичь максимально высоких результатов в соревнованиях. Голосование продлится до 24 декабря 2021 года.