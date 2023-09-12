В Миассе отопительный сезон для многоквартирных домов начнется 1 октября

Некоторые соцобъекты начали подключать уже сейчас

С 12 сентября в Миассе начнется отопительный сезон по индивидуальным заявкам для социальных объектов. С 1 октября к теплу подключат жилые дома. Об этом сообщил глава города Егор Ковальчук в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что готовность коммунальных объектов обсудили на еженедельном аппаратном совещании в городской администрации. 98 процентов многоквартирных домов готовы к подключению, теплоснабжающие организации подготовились на 97,8 процента.

Напомним, в Челябинске из-за непогоды руководство некоторых соцучреждений решило начать отопительный сезон. Уже вчера отопление включили в 72 объектах.

На прошлой неделе также тепло пустили в соцучреждения Златоуста, Магнитогорска, Кусинского района, Усть-Катава, Кыштыма и ряда других территорий.