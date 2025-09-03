В Миассе открылись два ресурсных класса для особенных детей

Такие пространства появились в школах № 13 и 18



В Миассе открылись сразу два ресурсных класса для детей с аутизмом. Они обеспечат индивидуальный подход к обучению особенных школьников. Такие классы появились в школах № 13 и 18. Об этом рассказал глава города Юрий Ефименко в своем телеграм-канале.

В создании классов приняли участие не только администрация города, но и родители и педагоги.

«Каждый класс оснащен индивидуальными кабинками с учебными местами, оборудована специальная социальная комната, где наставники помогают ребятам научиться правилам поведения в коллективе», — рассказал глава.

Впервые ресурсный класс в Миассе появился три года назад в школе № 22. Тогда его открыли при поддержке губернатора и правительства. Новые пространства созданы за счет средств местного бюджета и конкурса грантов губернатора, в котором выиграл миасский соцпроект «РАСпахнем двери ресурсного класса».







