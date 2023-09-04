В Миассе открыли центр для подростков «Рост»

Здесь можно смотреть кино, играть в настольные игры и общаться с психологом

В Миассе на втором этаже дворца «Михайловский» открыли центр для подростков «Рост». В его открытии принимали участие уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова и первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Для ребят приготовили удобные зоны отдыха с пуфами, закупили множество популярных настольных игр. Кроме этого, в центре дети могут поиграть в теннис, посмотреть фильмы, попить чай с печеньем, почитать книги, пообщаться с психологом.

«Я рада, что у ребят появилось место, где можно делать „ничего“, общаться, играть, проводить свободное время так, как хочется», — говорит детский омбудсмен Евгения Майорова.

Новые пространства для детей открываются в Челябинской области в рамках федеральной стратегической программы «Подростки России» уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, направленной на всестороннее развитие системной работы с подростками, в том числе из групп риска.

«Надеюсь, вскоре подростковые центры появятся на территории всей Челябинской области. Регион готов поддерживать такие проекты, так как мы понимаем, что детям необходимо пространство, где они могут почувствовать себя в безопасности», — заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Аналогичный центр также открыт в Чебаркуле.