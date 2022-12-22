В Миассе открыли первый муниципальный спортивно-оздоровительный центр

Жители города начнут тренировки здесь уже в следующем году

«Довольные детские лица всегда производят положительное впечатление, поэтому можно только порадоваться за Миасс, за то, что администрация города уделяет такое внимание развитию инфраструктуры и вводит заброшенные помещения не просто в оборот, а для детей и спорта. Это достойный уровень»,

— рассказал Александр Гриб.

Сегодня, 22 декабря, в Миассе прошло торжественное открытие первого муниципального спортивно-оздоровительного центра. На этом значимом для города событии присутствовали министр спорта Челябинской области Александр Гриб и начальник Управление по ФКиС Владимир Васильев. Об этом сообщил глава Миасского городского округа Григорий Тонких на своей странице в ВКонтакте.Спортивно-оздоровительный центр построили на средства местного бюджета и реализации программы «Инициативное бюджетирование».Напомним, что новый спортивный объект вскоре появится и в Челябинске. Там завершается возведение регионального центра олимпийской подготовки по хоккею. Открытие состоится в 2023 году.