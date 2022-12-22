Сегодня, 22 декабря, в Миассе прошло торжественное открытие первого муниципального спортивно-оздоровительного центра. На этом значимом для города событии присутствовали министр спорта Челябинской области Александр Гриб и начальник Управление по ФКиС Владимир Васильев. Об этом сообщил глава Миасского городского округа Григорий Тонких на своей странице в ВКонтакте.
Спортивно-оздоровительный центр построили на средства местного бюджета и реализации программы «Инициативное бюджетирование».
«Довольные детские лица всегда производят положительное впечатление, поэтому можно только порадоваться за Миасс, за то, что администрация города уделяет такое внимание развитию инфраструктуры и вводит заброшенные помещения не просто в оборот, а для детей и спорта. Это достойный уровень», — рассказал Александр Гриб.
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