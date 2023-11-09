В Миассе открыли кабинет доверия для онкопациентов

Проводить консультации здесь будут психологи АНО «Жить дальше»

В Миассе в городской больнице № 2 открыли кабинет доверия для онкологических пациентов и их близких. Психолог будет заниматься с ними бесплатно, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Совместная работа врача и психолога очень важна, чтобы пациент принял диагноз и понял, что зачастую это не приговор, что нужно бороться», — говорит главный врач ГКБ № 2 Антон Криушов.

В кабинете будут работать онкопсихологи АНО «Жить дальше». Специалисты организации работают над преодолением страхов и мифов, связанных с темой рака, создают информационно-просветительские проекты, рассказывают о способах улучшения и сохранения ментального здоровья, в том числе в условиях тяжелых заболеваний.

Прием онкопациентов будет проходить в понедельник, среду и пятницу по адресу: Машгородок, ул. Ильмен-Тау, 3/2, в кабинете № 11 ЦАОП городской больницы № 2.

Аналогичный кабинет уже больше года работает в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины.