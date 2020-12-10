В Миассе открылась модульная лыжная база

Глава Миасса Григорий Тонких уверен, что новая лыжная база позволит повысить доступность спортивной инфраструктуры для жителей округа.

В посёлке Дачный Миасского городского округа открылась новая модульная лыжная база. На открытии спортивного объекта присутствовали заместитель мэра по социальным вопросам Данила Михеев, начальник управления по физической культуре и спорту Владимир Васильев, председатель городской федерации лыж и биатлона Андрей Берсенёв и директор спортивной школы олимпийского резерва № 4 Николай Фейсканов.

Новая лыжная база включает в себя помещения для подготовки и хранения лыж, раздевалки, помещения для тренеров, санузлы и буфет. Площадь нового объекта составляет более 400 квадратных метров. На его создание ушло около шести миллионов рублей и чуть больше года работы.

«На базе планируется организовать прокат лыж, а пока жители со своими лыжами могут прийти в помещение базы, переодеться в тепле, покататься и в зоне для приёма пищи выпить горячего чая. В 2020 году благодаря Минспорту Челябинской области мы приобрели новый лыжный инвентарь и комбинезоны для ведущих спортсменов, в том числе и для начальной подготовки. Надеюсь, эти условия смогут дополнительно привлечь людей для занятий массовым спортом»,— сказал Николай Фейсканов.

Начальник управления по физической культуре и спорту Владимир Васильев остался очень доволен объектом и выразил надежду на то, что скоро выпадет снег и можно будет кататься на лыжах. А замглавы по социальным вопросам Данила Михеев отметил, что спорт миасцы любят и, возможно, именно на этой базе начнут свой путь будущие чемпионы.

Как ранее подчёркивал глава Миасса Григорий Тонких, спорт становится доступным для жителей не только благодаря крупным спорткомплексам, но и небольшим объектам. Поэтому важно возводить новые объекты для населения в шаговой доступности, такие как новая лыжная база.