В Миассе откроют центр для детей с аутизмом и ментальными нарушениями

Администрация города выделила помещение на благое дело

Администрация Миасса выделила благотворительному фонду «От сердца к сердцу» просторное помещение, где после ремонта откроют центр для детей с аутизмом. Об этом в личном телеграм-канале рассказала детский омбудсмен региона Евгения Майорова.

«Здесь будут проводить программы раннего вмешательства для семей, воспитывающих дошкольников с аутизмом, а также обучающие программы для родителей, программы, которые направлены на работу с ключевыми дефицитами при аутизме, и интенсивные поведенческие программы», — рассказывает омбудсмен.

Также команда «От сердца к сердцу» собирается проводить программы для подростков и взрослых с ментальными нарушениями.