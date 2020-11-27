В Миассе осудили местного жителя за причинение смерти по неосторожности ребенку

Мужчина случайно устроил пожар, в результате которого погибла девятилетняя девочка.

В Миасском городском суде осудили местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. В июле 2020 года мужчина находился в своей квартире на первом этаже многоэтажного дома, на газовой плите готовилась еда. Случайно он разлил бутылку бензина, из-за чего пламя охватило кухню, а после и всю квартиру. В ходе эвакуации жильцов из подъезда девятилетняя девочка, спускавшаяся с пятого этажа вместе с мамой, вдохнула критический объем концентрации окиси углерода. Ребенок скончался в машине «скорой помощи».

«Миасский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“). Виновному назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев ограничения свободы», — сообщает пресс-центр прокуратуры региона.

Кроме того, суд удовлетворил иск родителей погибшей девочки, в результате которого осужденный обязан будет выплатить им более 258 тысяч рублей материального, а также полтора миллиона рублей для возмещения морального ущерба.