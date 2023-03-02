В Миассе организуют лагерь для детей мобилизованных

Ребятам в игровой форме окажут психологическую поддержку

Детей от семи до 17 лет из семей мобилизованных пригласят в специальный лагерь «Я в мире, Мир во мне» в Миассе. Ребята отдохнут в клубе-отеле «Золотой пляж» и пообщаются с психологами. Проект нужен, чтобы помочь ребятам, пережившим потерю близкого человека, внезапную разлуку или долгое отсутствие контакта, рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Проект поделили на несколько этапов, которые пройдут в течение пяти месяцев. В лагере будет работать педагог-психолог. Дети побывают на горе Лысая, поучаствуют в квесте, эстафете и спортивной игре, посетят творческие мастер-классы. Затем начнутся онлайн-лектории с родителями. Специалисты на основе этого разработают психолого-педагогические программы для внедрения в работу школ.

Лагерь «Я в мире, Мир во мне» организуют на средства выигранного гранта губернатора Челябинской области. Автор проекта Анастасия Борисова отметила, что дети, близкие которых участвуют в спецоперации, испытывают серьезный стресс. Часто у них еще нет достаточных навыков совладания с собственными эмоциями.

«Наша команда готова оказать серьезную психологическую поддержку таким детям, при этом в игровой форме, совмещая ее с комплексным пятидневным отдыхом на известном курорте», — добавила Анастасия Борисова.

Напомним, ранее стало известно, что более 14 миллионов рублей собрали южноуральцы в ходе марафона «Все для победы!». Средства направят на поддержку участников спецоперации.