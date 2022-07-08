В Миассе орден Мужества вручили родным погибшего на Украине военнослужащего

21-летний Грача Надарян принял последний бой под селом Мокрец Черниговской области

В Миассе вручили орден Мужества родителям Грачи Надаряна, погибшего в ходе спецоперации на Украине. 21-летний военнослужащий погиб 6 марта под селом Мокрец Черниговской области. Об этом пишет «Миасский рабочий».

Надарян нес службу по контракту с 2019 года.

«Грача вместе со своими боевыми товарищами одним из первых встал на защиту детей и стариков Донбасса от националистов», — сообщают в «Миасском рабочем».

Орден Мужества родителям Грачи вручил военный комиссар Миасса Борис Кузнецов.

Напомним, ранее в России создали фонд «ЗаЩИТа» для пожертвований участникам спецоперации. Для удобства расчетные счета созданы в трех банках.

По решению губернатора Алексея Текслера в Челябинской области участникам спецоперации на Украине, помимо федеральных выплат, установят региональные. Размер единовременной материальной поддержки составит от 300 тысяч рублей.

