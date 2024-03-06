В Миассе обновят дорожные знаки, светофоры и разметку

Работы планируют завершить до начала зимы

Администрация Миасса объявила аукцион на выполнение работ по обновлению дорожных знаков, светофоров и разметки. Также победителю аукциона предстоит провести обрезку деревьев для обеспечения видимости знаков. Начальная цена контракта — 22 миллиона рублей. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

В период с 1 апреля по 30 ноября 2024 года подрядчику необходимо заменить старые дорожные знаки на новые на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой на ряде улиц; установить недостающие пешеходные ограждения; заменить дорожные буферы и неровности; установить новые светофоры, а также заменить аккумуляторы в старых; восстановить изношенную разметку и многое другое.

На все объекты и работы предусмотрена гарантия. За невыполнение обязательств подрядчика будут штрафовать.