В Миассе назначили врио главы городской полиции

Бывший начальник возглавил УМВД Магнитогорска

В Миассе сменился главный полицейский. Временно исполняющим обязанности ОМВД города назначен Марат Хайруллин, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Бывший начальник ОМВД Миасса Константин Козицын с 1 марта возглавил УМВД по Магнитогорску. Временно исполняющим обязанности начальника полиции Миасса назначен Марат Хайруллин», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Хайруллин занимал должность заместителя начальника отдела.

Напомним, с 1 марта руководителем магнитогорской полиции назначен полковник Константин Козицын.