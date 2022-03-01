В Миассе сменился главный полицейский. Временно исполняющим обязанности ОМВД города назначен Марат Хайруллин, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«Бывший начальник ОМВД Миасса Константин Козицын с 1 марта возглавил УМВД по Магнитогорску. Временно исполняющим обязанности начальника полиции Миасса назначен Марат Хайруллин», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее Хайруллин занимал должность заместителя начальника отдела.
Напомним, с 1 марта руководителем магнитогорской полиции назначен полковник Константин Козицын.