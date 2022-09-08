В Миассе начали реконструкцию уличных лестниц

На 13 маршей выделили миллион рублей

В Миассе начался ремонт уличных лестниц. До середины октября работы проведут на 13 объектах. Об этом в среду, 8 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Список адресов, где приведут в порядок лестницы:

от проспекта Макеева, 22 (южная сторона ТК «Малахит») к проспекту Макеева, 18а;

от улицы Готвальда, 12 к улице Готвальда, 14;

по улице Готвальда, 7 с западной стороны;

от улицы Молодежной, 32 к улице Молодежной, 34;

по улице Победы, 19 с южной стороны;

с южной стороны дома 2 по улице Парковой;

у центрального входа по улице Романенко, 2;

с западной стороны дома № 18 по улице 60 лет Октября;

с восточной стороны улицы Пролетарской, 12 в районе городского ДК;

в районе проспекта Октября, 9 подход к пешеходному переходу;

с южной стороны улицы Романенко, 50;

с западной стороны дома № 26 по улице Лихачева;

в районе дома № 11 по улице Попова.

По данным администрации, сумма контракта составила чуть более миллиона рублей. В перечень работ входит замена перил, организация ската для колясок, ремонт смежных тротуаров и промежуточных площадок.