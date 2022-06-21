Единственный роддом закрывают на две недели в Миассе

Большинству жительниц города придется ехать на роды в Челябинск

С 11 по 24 июня роддом Миасса закроют на плановую санитарную обработку, сообщает администрация медицинского учреждения.

«Процедура плановая и проводится два раза в год. Это делается с целью соблюдения инфекционной безопасности матери и ребенка, а также для борьбы с внутрибольничными инфекциями»,

— замечают в роддоме.

Рожениц будут принимать до позднего вечера 10 июля. Все эти женщины смогут родить в Миассе и будут выписаны домой в стандартные сроки. Приемный покой роддома закроют с 8 утра 11 июля.

«Будущим мамам, у которых предполагаемая дата родов выпадает на период санитарной обработки, в женской консультации выдадут памятку с указанием даты плановой госпитализации в роддом. Основной поток наших рожениц будет направлен в Областной перинатальный центр в Челябинск»,

— уточняют в роддоме.

В экстренных ситуациях (отошли воды, появились кровянистые выделения, повысилось артериальное давление, появилась выраженная головная боль, мушки перед глазами, тошнота, рвота, не ощущается шевеление плода) следует вызывать скорую помощь. Она доставит женщину в роддом Златоуста.

Роддом Миасса возобновит прием рожениц в 8 утра 25 июля.