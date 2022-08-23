В Миассе мальчику с приступом астмы не смогли вызвать скорую с первого раза

С диспетчерами проведут дополнительный инструктаж

Диспетчеры скорой помощи из Миасса пройдут дополнительный инструктаж после того, как прохожие не смогли вызвать скорую помощь ребенку с приступом астмы с первого раза.

Инцидент с мальчиком произошел накануне, 22 августа. Когда ребенок сидел на балконе, у него начался приступ астмы. Так как квартира находится на первом этаже дома, это заметила проходившая мимо женщина.

«Я услышала крик о помощи и увидела мальчика лет девяти. Ребенка трясло, у него были красные опухшие глаза, он чихал и кашлял. Сказал, что ему тяжело дышать, у него аллергия», — рассказывает Оксана Киселева.

Женщина попыталась вызвать скорую помощь, но диспетчер ответила, что медики не имеют права осматривать детей без согласия родителей. Вызвать скорую удалось только со второй попытки, когда диспетчеру позвонила мама.

«Вызов поступил по номеру 112, оттуда его передали диспетчеру скорой. Видимо, где-то произошел сбой коммуникации. Но скорая к мальчику приехала. Все вызовы к детям обслуживаются в первую очередь. Тому, кто вызывает скорую, необходимо четко изложить состояние больного. Через сколько приедет бригада скорой, можно повторно уточнить у диспетчера», — пояснили ИА «Первое областное» в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Также в ведомстве пояснили, что руководство миасской станции скорой помощи проведет повторный инструктаж с диспетчерами о порядке приема вызовов.

Вызвать скорую ребенку могут не только родители, но и посторонние люди. Для медиков имеет значение не кто звонит, а состояние пациента.