Сегодня вечером в Миассе вспыхнул подвал жилого многоквартирного дома по проспекту Автозаводцев. Дымом заволокло третий и четвертый подъезды, жители которых стали заложниками задымления. К этому моменту прибытия спасателей опасную зону смогли покинуть четырнадцать человек, включая четверых детей. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области, сотрудники МЧС приступили к проверке помещений на наличие людей. Из зоны задымления пожарные при помощи спаскомплектов вывели четверых взрослых и четверых детей. Параллельно с этим звенья газодымозащитной службы тушили очаг возгорания в подвале. По предварительным данным, горели старые деревянные кладовые, вещи и мусор на площади 25 квадратных метров. На данный момент открытое горение ликвидировано. Что послужило причиной, пожара предстоит выяснить дознавателям.
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