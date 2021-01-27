В Миассе ликвидирован пожар в жилом доме

Восемь человек эвакуировано

Сегодня вечером в Миассе вспыхнул подвал жилого многоквартирного дома по проспекту Автозаводцев. Дымом заволокло третий и четвертый подъезды, жители которых стали заложниками задымления. К этому моменту прибытия спасателей опасную зону смогли покинуть четырнадцать человек, включая четверых детей. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области, сотрудники МЧС приступили к проверке помещений на наличие людей. Из зоны задымления пожарные при помощи спаскомплектов вывели четверых взрослых и четверых детей. Параллельно с этим звенья газодымозащитной службы тушили очаг возгорания в подвале. По предварительным данным, горели старые деревянные кладовые, вещи и мусор на площади 25 квадратных метров. На данный момент открытое горение ликвидировано. Что послужило причиной, пожара предстоит выяснить дознавателям.

