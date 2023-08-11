В Миассе купили обучающие наборы для собак-саперов, ищущих натовские боеприпасы

Дорогостоящий учебный материал поможет спасти жизни в зоне СВО

Волонтеры из организации «ZOV Миасса» организовали сбор и покупку запах-веществ, которые помогут в обучении собак-саперов, работающих в зоне СВО. Неравнодушные жители Миасса и предприниматели при содействии местных властей собрали необходимую сумму для приобретения этого материала, передает ИА «Первое областное». Теперь кинологи смогут «натаскивать» своих воспитанников на поиск боеприпасов производства блока НАТО. Именно их активно использует враг на полях специальной военной операции.

«Для них это новые запахи. Мы будем их натаскивать, чтобы в будущем они показывали своим поведением, что нашли боеприпас. Сейчас тренируем их на смеси тротила и песка, а предоставленные наборы не являются взрывчатым веществом. С этим можно выехать, например, на тренировки в город», — говорит один из кинологов.

Как рассказал первый заместитель главы Миасса Виктор Бородачев, пару месяцев назад в адрес администрации обратились кинологи, входящие в состав спецподразделения Минобороны. Была поставлена задача в приобретении реквизитов, так называемых «запахов», для наших четвероногих друзей, которые выполняют сложную работу на линии соприкосновения.





«Два месяца назад в адрес администрации Миасса обратились кинологи. Мы обратились в московскую компанию „Реквизит“, чтобы были разработаны и поставлены „запахи“. Собаки смогут тренироваться и с большей вероятностью определять место нахождения взрывчатых веществ не только отечественного производства, но и натовского. Западные бомбы и взрывчатки изготавливаются из твердого пластика, что затрудняет работу для наших собак», — рассказал чиновник.

Руководитель волонтерской организации «ZOV Миасса» Наталья Пищулина в разговоре с ИА «Первое областное» уточнила, что каждый чемоданчик стоит 55 тысяч рублей. Производитель предоставил большую скидку, и в итоге для кинологов купили четыре набора.

«От наших бойцов хочу выразить огромную благодарность за приобретение данных реквизитов, запах-веществ. Будем стараться и работать, надеюсь, что наши собаки нас не подведут. В кратчайшие сроки постараемся „поставить“ наших друзей на эти запахи. Эти реквизиты помогут спасти много жизней. Победа будет за нами!»— сказал боец.