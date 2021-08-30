В Миассе художники превратили десять будок связи в арт-объекты

Каждый из рисунков индивидуален и имеет собственный стиль

На улицах Миасса художники творческого объединения «Жить в цвете» создали новые арт-объекты. Для этого компания «Ростелеком» предоставила десять телекоммуникационных шкафов связи по всему городу.

Работа над объектами проходила в течение двух летних месяцев. Результатом стали жизнерадостные рисунки на разную тематику. На одном стрит-арте изображены Ильменские горы, у подножия которых расположен Миасс. На ящике, расположенном возле музыкальной школы, красуется скрипичный ключ. А рядом — герои мультика «Как приручить дракона». Каждый из десяти рисунков индивидуален и имеет собственный стиль.

«В Миасском городском округе компанией построено 485 км оптических линий связи и более 13,5 тысячи километров на всем Южном Урале. Мы рады, что объекты нашей инфраструктуры украсили улицы Миасса и теперь будут ежедневно радовать жителей города по пути домой или на работу», — рассказал директор Челябинского филиала «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Ранее по инициативе компании в 2020 году на здании по Комсомольскому проспекту в Челябинске появились граффити «Цифровой Давид». Видеоотзыв о нем оставил даже мэр Флоренции Дарио Нарделла — он восхитился стрит-артом.

В августе 2021 года на центральных улицах Челябинска телекоммуникационные шкафы оформил художник-каллиграф Дмитрий Бобров. Так, вместе с провайдером он подарил городу новые объекты уличного стрит-арта в стиле каллиграффити со скрытыми пожеланиями здоровья.

Автор: София Поромова