В Миассе хотят поменять категорию земли для строительства комплекса по сортировке мусора

Объект рассмотрели на публичных слушаниях по генплану города

В Миассе состоялись публичные слушания, на которых жителям представили генеральный план города. Среди прочих объектов, которые учли в документе, есть и мусороперерабатывающий комплекс. В его проект внесли изменения, которые касаются категории земли. Что это означает и для чего городу нужен этот объект, выяснял журналист ИА «Первое областное».

Напомним, что инициатором создания в Миассе предприятия по переработке мусора выступил региональный оператор по обращению с отходами ООО «Центр коммунального сервиса». В Минэкологии региона отмечают, что мусоросортировочный комплекс станет базой для раздельного сбора отходов и позволит избежать роста тарифа, который сейчас в Карабашском кластере (куда входит Миасс) один из самых высоких на Урале.

«Кроме того, появится возможность существенно увеличить объемы утилизации отходов, не допуская их захоронения», — считают в министерстве.

Изначально объект хотели расположить в районе озера Кошкуль, южнее автодороги Миасс — Верхний Атлян. Однако против такого варианта выступили местные жители. Тогда ЦКС предложил к освоению участок сельскохозяйственной земли площадью 216 тыс. кв. м в районе 1763-го километра трассы М-5 «Урал», к северо-западу от озера Песчаное.

Как пояснили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ЦКС, участок выбирался из множества вариантов и «учитывает все нормативные требования к размещению подобных объектов».

Весной 2022 года в Миассе прошли первые публичные обсуждения по изменению зоны у озера Песчаное с сельхозземель на категорию Е2 — «объекты размещения отходов потребления». В администрации Миасса тогда отмечали, что в случае изменения функциональной зоны земельный участок переведут в категорию «земли промышленности».

Противники строительства сортировочного комплекса утверждают, что выбранный ЦКС участок не годится под размещение «мусорного» объекта. По их словам, неподалеку проходит пойма реки. Кроме того, рядом расположены Хамитовские болота, где водятся дикие кабаны и произрастают орхидеи.

На сторону общественности встал прокурор города, который вынес протест на решение городского собрания об изменении назначения земельного участка, поскольку тот находится в водоохранной зоне. После этого депутаты отменили свое решение.

Однако тот же самый участок оказался в повестке новых публичных слушаний, проходивших с 16 июня по 16 июля 2022 года и посвященных внесению изменений в генеральный план развития Миасса.

Как пояснили в ЦКС корреспонденту ИА «Первое областное», в новом варианте планируется изменить границы участка с учетом замечаний общественности.

«Компания предлагает отступить от русла Первой речки на расстоянии не менее 25 метров с учетом требований природоохранного законодательства», — рассказали в компании.

В министерстве экологии Челябинской области ИА «Первое областное» подтвердили, что граница земельного участка была скорректирована с учетом замечаний прокуратуры, при этом за счет прилегающих земель площадь участка не изменилась.

В заключении о результатах слушаний, опубликованном на официальном сайте администрации Миасского городского округа, указано, что ЦКС предлагает изменить категорию участка с П1 («промышленная зона») на Сп2 («зона складирования и захоронения отходов»).

В компании заверили, что это изменение не означает, что там будет полигон или свалка.

«На площадке возле 1763-го километра трассы М-5 планируется разместить мусоросортировочный комплекс, где из твердых коммунальных отходов будут извлекать годные к переработке фракции, а так называемые хвосты — отправлять на захоронение на полигон ТБО в Полетаево», — пояснили в компании.

От ответа на вопрос корреспондента, зачем в таком случае потребовалось изменение категории разрешенного использования, в компании воздержались.

Регоператор по-прежнему уверен, что планируемый объект не повлечет за собой последствий для окружающей среды. ЦКС утверждает, что площадка будущего предприятия будет иметь твердое водонепроницаемое покрытие, что исключит попадание стоков в природную среду.

Также будет организован сбор ливневых, дождевых и талых вод в специальные коллекторы для дальнейшей очистки на локальных очистных сооружениях. Периметр комплекса предлагается оборудовать дополнительной системой для сбора и улавливания талых вод.

В администрации Миасса сообщили, что окончательно решение о переводе земли у озера Песчаное под обращение с отходами примут депутаты Миасского городского собрания при утверждении генплана. Но произойдет это не раньше, чем ЦКС изучит все высказанные на слушаниях замечания и либо учтет их в своем проекте, либо обоснованно отклонит.

Добавим, что в июне 2022 года на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев подписали соглашение о взаимодействии в создании экотехнопарка на территории Миасского городского округа. Мусоросортировочный комплекс станет первым объектом будущего экотехнопарка.