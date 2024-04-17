В Миассе из-за паводка сбрасывают воду из Иремельского водохранилища

Спасатели минимизируют зону подтопления

Городское водохранилище Миасса продолжает наполняться, из-за чего ведется сброс воды через гидротехнические сооружения Городского и Поликарповского прудов. Ситуация с «большой водой» в Миассе находится на постоянном контроле властей и мониторится ежечасно, рассказали в ГОЧС города.

В зону подтопления из-за сброса воды попали дома в поселке Тургояк. По поручению главы Миасса Егора Ковальчука вокруг домов возвели укрепления из песка и щебня.

«Сброс воды через плотины контролируется и производится для того, чтобы не допустить подтопления большего количества домовладений. Подтопление пешеходных мостиков, ведущих в поселок Тургояк, было неизбежным. Они не являются основными дорогами, ведущими в населенный пункт: доступ автомобилям экстренных и коммунальных служб не ограничен», — рассказали в управлении.

Спасатели отмечают, что в селе Смородинка под Миассом ситуация уже стабилизировалась и уровень воды пошел на спад. Здесь также была проведена отсыпка дамбы и укреплено дорожное полотно.