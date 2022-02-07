В Миассе ищут педагогов для нового образовательного центра

Школа начнет работу с 1 сентября 2022 года

В Миассе объявили о поиске учителей в новую школу в микрорайоне «М». Образовательный центр, в котором развернется школа на 640 учеников и детский сад на 160 дошколят, возводит компания «Папилон». Застройщик обещает, что школа распахнет свои двери уже к новому, 2022 учебному году. А пока управление образования города начинает набор команды.

Напомним, школа уже объявляла о наборе первоклассников. Она будет работать в одну смену, для начальных классов планируется запуск продленки. Ученики смогут выбрать разные направления внеурочной деятельности, а допобразование будет концентрироваться на спортивном и техническом направлениях.

Инвестор обещает, что образовательный центр будет возведен по последним технологиям. Пока в здании идет чистовая отделка, монтаж оборудования и систем. В управлении образования отметили, что школа примет сотрудников, которые готовы развиваться и повышать свои компетенции.

«И да, это не просто школа. Это место, где одинаково уважают детей и взрослых, где самое современное оснащение идет рука об руку с комфортными условиями для сотрудников», — отметили в ведомстве.

В команду приглашают учителей начальных классов, предметников, библиотекаря, технический персонал и кухонных работников.