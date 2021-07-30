В Миассе и Верхнеуральске на базе городских больниц открывают ковидные госпитали

Медики готовы к приему и оказанию помощи пациентам с COVID‑19

С 30 июля на базах городских больниц № 3 города Миасса (30 коек) и города Верхнеуральска (210 коек) открываются госпитальные базы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«На данный момент идет подготовка госпиталей к работе, оснащение всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и препаратами, квалифицированный медицинский персонал готов к приему и оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19», — уточнили в министерстве.

При необходимости коечный фонд на госпитальных базах может быть развернут дополнительно. С пятницы, 30 июля, на базе первого родильного дома в Магнитогорске также откроют ковидный госпиталь на 105 коек.

Ранее сообщалось, на базе районной больницы в Еткуле открывают ковидную базу для заразившихся коронавирусом. В отделении будет 129 инфекционных коек.

Напомним, Челябинская область получила первую партию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Она предназначена для ревакцинации уже привитых и быстрой вакцинации молодых. Жителям Челябинской области стало проще найти ближайшие пункты вакцинации. На карты нанесли поликлиники и больницы, где можно поставить прививку от коронавируса.