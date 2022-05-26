В Миассе и Магнитогорске пройдут велопарады

Мероприятия запланированы на 28 и 29 мая

В Миассе и Магнитогорске пройдут велопарады. На время проведения мероприятий в городах ограничат движение транспорта. Об этом сообщили на сайте фонда «Сердце Урала», одного из организаторов парада.

Миасский велопарад состоится 28 мая на главной площади у здания городской администрации. Организаторы предусмотрели велопарковку, просят участников не забыть велозамки. Там же будет работать станция технического обслуживания для мелкого ремонта велосипедов. Длина трассы — три либо шесть километров (один или два круга по центральной части проспекта Автозаводцев в зависимости от желания участника). Приветствуются яркие костюмы и необычные конструкции велосипедов.

Для детей организуют игровую зону с конкурами и детским велодромом, на котором инспектор расскажет об основных правилах движения велосипедистов на дороге. Для всех будет работать праздничная ярмарка с фуд-кортом, фотозоной и мастер-классами, а также зоной квестов, где, помимо прочего, можно попробовать себя в тяге автомобиля весом 1,4 тонны.

Для участников велопарада, живущих далеко от центра, будет ходить несколько специальных велотроллейбусов.

С остановки «Стадион» троллейбус выезжает в 09:00; 09:10; 09:20. От «Торгового центра» — в 09:00; 09:10; 09:20. От «Уральских Добровольцев» — в 09:00; 09:10; 09:20. Обратные маршруты стартуют с автозавода в 15:30; 15:50; 16:10.

В Магнитогорске велопарад состоится 29 мая, начало в 12:00 на парковке за ареной «Металлург». Велосипедисты поедут по проспекту Ленина до улицы Калинина, затем развернутся и двинутся обратно.

На месте сбора будет работать развлекательная площадка с возможностью тест-драйва велосипедов и электробайков.

Также горожане, сортирующие мусор, могут его привезти — будет возможность сдать в специальный грузовик.

Областной велопарад состоится 13 августа 2022 года в Челябинске. Организаторы уверяют, что это будет самое крупное спортивно-массовое событие региона. Старт и финиш — на площади у арены «Трактор» по заранее согласованному с полицией маршруту. Длительность пути — примерно 10 километров.