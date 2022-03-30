В Миассе городской телеканал «Восточный экспресс» получил статус обязательного общедоступного

Он будет транслировать эфир на 22-й кнопке для всех горожан

Городской телеканал «Восточный экспресс. Миасс» расширит аудиторию вещания. 30 марта на заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию каналу присвоен статус обязательного общедоступного муниципального канала. Теперь вещание будет распространяться по всем пяти кабельным сетям города. Ранее эфир канала был доступен только у двух кабельных операторов, сообщила руководитель Миасского филиала медиахолдинга «Первый областной» Надежда Курбатова.

30 марта в Москве по итогам заседания федеральной конкурсной комиссии статус обязательного общедоступного муниципального канала «22-й кнопки» присвоен телеканалу «Восточный экспресс. Миасс».

«Теперь мы будем вещать на 22-й кнопке. На нее перевести эфир обязаны все пять городских кабельных операторов. До этого дня мы вещали только по двум сетям», — уточнила Надежда Курбатова.

Она пояснила, что статус общедоступного муниципального канала может быть присвоен только одному телеканалу города.