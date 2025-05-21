В Миассе экстрасенсы изгоняли полтергейст

В Челябинской области сняли выпуск популярного шоу

В 20-х числах мая в поселке Восточном города Миасса проходили съемки нового выпуска популярного телешоу «Битва экстрасенсов» для телеканала ТНТ. На месте съемок присутствовало много местных жителей и сотрудников полиции, которые следили за порядком и напоминали о действующем в России комендантском часе, а также о запрете нахождения несовершеннолетних на съемочной площадке.

«В центре внимания — жуткий случай: невидимая сущность методично выживает женщину с дочерью из их же дома», — пишет сообщество «Инцидент Миасс».

Сюжет выпуска «Битва экстрасенсов» и участники

Темой выпуска стало расследование паранормальных явлений в одном из домов поселка Восточного. По словам очевидцев и съемочной группы, в доме происходили пугающие аномалии: самопроизвольно падающие предметы, скрипы в пустых комнатах и появление неизвестных следов на стенах. Хозяйка дома и ее дочь утверждали, что некая невидимая и агрессивная сущность буквально выживает их из жилья.

Для расследования были приглашены известные участники разных сезонов шоу:

Максим Левин — победитель 22-го сезона,

Юлия Котова — экстрасенс, специализирующийся на видении скрытого,

Ангелина Изосимова — ведьма-природница.

Ведущим съемок выступил иллюзионист Илья Ларионов, который во время работы на площадке заявил, что столкнулся не просто с призраком, а с «чем-то живым и очень злым».

Реакция местных жителей

Съемки вызвали большой интерес у жителей Миасса: многие пришли посмотреть на процесс, делали фотографии и видео, которые затем появлялись в местных пабликах и соцсетях. Полиция обеспечивала порядок и безопасность на месте событий.

Когда выйдет выпуск

Ожидается, что выпуск «Битвы экстрасенсов», снятый в Миассе, выйдет в эфир на канале ТНТ в конце лета или начале осени 2025 года.

Контекст и критика

«Битва экстрасенсов» — российское телешоу, участники которого заявляют о сверхъестественных способностях. Проект не раз подвергался критике за постановочный характер, заранее прописанные сценарии и отсутствие научной достоверности. Несмотря на это, шоу остается одним из самых популярных на российском телевидении.