В Миассе дороги будут ремонтировать ночью

Мэрия просит отнестись с пониманием к работам

В Миассе начался ремонт дорог. Новое асфальтовое покрытие укладывают на нескольких улицах города. Ремонт проходит на средства из областного и местного бюджетов. Часть работ пройдет в ночное время, сообщила пресс-служба администрации Миасского городского округа.

На 2021 год Миасскому округу выделена субсидия из областного бюджета 107,8 миллиона рублей на капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения, а из местного бюджета на эти цели запланировано 7,1 миллиона рублей. Всего в городе запланировано отремонтировать почти 8 километров дорог.

Ремонт начался на нескольких улицах одновременно. Старый асфальт снимают на улицах Академика Павлова, Попова, бульваре Карпова. На проспекте Автомобилистов эти работы будут проводить сегодня ночью.

«Подрядчик приступил к выполнению работ по боковой срезке на проспекте Автозаводцев. Чтобы не затруднять движение транспорта, было принято решение проводить работы в вечернее и ночное время. В ночь с 21 на 22 июня будет проходить срезка асфальтового покрытия. Просим отнестись с пониманием», — сообщили в соцсетях горожанам представители городской администрации.

Замена асфальтового покрытия уже произведена на объездной дороге города в районе кирпичного завода. А в Челябинске ночные ремонтные работы проводились на трамвайных переездах.