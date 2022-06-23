В Миассе до конца лета благоустроят скверы, спортплощадки и пляж

Рассказываем, где обновят общественные пространства для горожан

К 1 сентября 2022 года в городе Миассе по программе «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено пять общественных пространств, сообщили в мэрии. Один из ключевых объектов — сквер на ул. Богдана Хмельницкого в Машгородке.

«Благоустройство данной территории — это только первый этап формирования большого сквера на бульваре Полетаева. Дальше все будет зависеть от того, что жители захотят здесь увидеть: какие объекты, общественные пространства и так далее», — отметил глава Миасского городского округа Григорий Тонких.

В настоящее время на месте будущего сквера выполнена планировка территории, идет устройство спортивной площадки, парковки и укладка тротуарной плитки. До конца лета здесь также установят малые архитектурные формы, скамейки и освещение. Клумбы и цветники будут разбиты в следующем году.

Помимо сквера в этом году в Миасском городском округе в рамках нацпроекта также благоустроят пляж в поселке Тургояк, создадут многофункциональную спортплощадку в поселке Северные Печи, обустроят сквер на ул. Академика Павлова и общественную территорию на ул. Зеленой в селе Сыростан.