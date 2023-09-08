В Миассе до конца года ликвидируют 11 незаконных свалок

Работы на двух объектах уже закончили

В Миассе и окрестностях в этом году запланировали ликвидировать 11 незаконных свалок. Работы на двух из них уже закончили. В ближайшее время должны закрыть оставшиеся объекты, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Свалки уже ликвидировали в Миассе, возле «Уралпожтехники», и в поселке Наилы. Еще два подобных объекта начали закрывать в поселке Смородинка и около СНТ «Расцвет». До 15 ноября работы должны закончить в селе Сыростан, поселках Нижний Атлян, Мелентьевка и в Миассе на улице Амурская, около улиц 60 лет Октября и Магнитогорская.

«Очень важно, чтобы потом не возникло рецидива. Для этого нужно создать условия для безопасного, цивилизованного и экономически целесообразного вывоза мусора. Возможности муниципалитета расследовать ситуации несанкционированного скопления на самом деле не самые большие. Безусловно, иногда можно поймать машины, которые все это привозят, но, к сожалению, система такова, что ни водитель, ни собственник отходов никакой серьезной ответственности не несут», — отметил глава Миасса Егор Ковальчук.

В целом по области в этом году запланировали ликвидацию 218 незаконных свалок.