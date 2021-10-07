В Миассе до конца 2021 года обустроят 36 контейнерных площадок для сбора мусора

На эти цели городу выделено более 6,5 миллиона рублей

В Миассе обустраивают контейнерные площадки для сбора мусора. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего в этом году благоустроят 36 контейнерных площадок.

На данный момент работы проводят в селе Черновское. Там специалисты подготавливают территорию под контейнерную площадку: обрезают деревья и кустарники, устанавливают столбы для ограждения, отсыпают щебнем и готовят участок под асфальтирование.

«В округе будет благоустроена 21 контейнерная площадка за счет трансферта и 15 площадок за счет местного бюджета. В текущем году Миасскому городскому округу на создание и оборудование площадок накопления твердых коммунальных отходов выделено 6 635 299,5 рублей»,— уточнили в пресс-службе городской администрации.

Ранее стало известно о том, что Челябинской области из федерального бюджета выделено 11,1 миллиона рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, до конца 2021 года по распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера восемь южноуральских городов получат 5 миллионов рублей на развитие инфраструктуры для раздельного сбора мусора.